وزارة الشؤون الاجتماعية: إلغاء إضراب أعوان شركة الملاحة المقرر ليومي 5 و6 أوت الجاري

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ألغي إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة المقرر ليومي 5 و 6 أوت 2024، وذلك إثر انعقاد اللّجنة المركزية للتصالح بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، حسب بلاغ للوزارة.



واتفق الطرف الإداري والنقابي على كافة النقاط الواردة ببرقية التّنبيه بالإضراب التي تعلقت أساسا بادماج الزيادات العامة في الأجور لسنوات 2014 و 2015 و2016 و 2017 و 2018 و2019 وذلك ضمن الأجر الأساسي على أقساط متساوية تمتد على خمس سنوات ويطبق كل قسط منها بداية من أول جانفي من كل سنة من السنوات الخمس القادمة، على أن يبتدأ مفعول القسط الأول بداية من 1 جانفي 2025.





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كما تمّ الاتفاق على وضع رزنامة عمل بين الطرفين الاداري والنقابي لتحسين النظام الأساسي الخاص بالاعوان الإداريين والنظام الاساسي الخاص بالاعوان البحريين.#CNT



واتفق الطرفان على تطبيق الترقية في الخطة طبقا لما ورد بالفصل 40 من النظام الاساسي الخاص بأعوان البحر للشركة التونسية للملاحة.





