وزير الشؤون الخارجية يلتقي بنواكشط بعدد من الكفاءات من أبناء الجالية التونسية

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في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى نواكشوط، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الخميس، بعدد من الكفاءات من أبناء الجالية التونسية المقيمة بموريتانيا، استمع خلاله لمشاغلهم ومقترحاتهم وظروف إقامتهم ببلد الإقامة.



وقد حضريوم امس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بنواكشط حفل تنصيب الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية





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ووفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية جدّد الوزير بهذه المناسبة التأكيد على الدور الذي تضطلع به الوزارة من أجل الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج وإيلائها الأهمية التي تستحقّها والمحافظة على التواصل معها ومتابعة مشاغلها عن قرب، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة قصد تطوير كافة جوانب العمل القنصلي بما يتماشى مع تطلعات وحاجيات التونسيين المقيمين بالخارج من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الحصول على الخدمات القنصلية بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية.

وبخصوص عقد منتدى الكفاءات التونسية بالخارج المقرر تنظيمه بتونس يومي 06 و07 أوت 2024 قال الوزير انه سيتيح الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن مشاغلها وإبداء مقترحاتها وتصوراتها لتعزيز التواصل فيما بينهم والإسهام في الجهود التنموية للبلاد التونسية.

وأكد نبيل عمار على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب أيام 4 و5 و6 أكتوبر القادم (ايام التصويت بالخارج)، مذكرا بأهمية الولاء للوطن والحرص على سمعته والدفاع عنه والفخر بالانتماء إليه، مشيرا إلى أن الوزارة تضع جميع مصالحها على ذمة الجالية المقيمة بالخارج.

كما شدد الوزير على ضرورة التواصل والتعاون مع البعثات الدبلوماسية من خلال التنظم الذي يسهل حسن التواصل وفاعليته، مشجعا مبادرة أفراد الجالية بالبدء في تكوين جمعية الجالية التونسية بموريتانيا ومبديا حرصه على ضرورة استكمال كافة الإجراءات التي تخص تهيئة عقار دار تونس بنواكشوط لاستغلاله والاستفادة منه كفضاء يتيح لأبناء الجالية الإسهام الفاعل في تنمية العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإقتصادية بين البلدين الشقيقين على أساس النفع المشترك.