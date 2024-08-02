جيدو - التونسية سارة المزوغي تخرج من الدور الاول

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خرجت لاعبة الجيدو التونسية سارة المزوغي من الدور الأول من منافسات وزن فوق 78 كلغ ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تتواصل الى غاية 11 اوت الجاري وذلك اثر انهزامها صباح اليوم الجمعة أمام البرتغالية روشال نونيز



