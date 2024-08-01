عبد اللطيف المكي يتلقى استدعاء للمثول أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني

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تلقى عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، اليوم الخميس، استدعاء للمثول أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع المحامية منية بو علي.



وأضافت بوعلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه لا علم لهيئة الدفاع بموضوع الاستدعاء، ولا بطبيعة التهم الموجهة لموكلها الذي سيتم الاستماع إليه اليوم.





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يشار الى أن عبد اللطيف المكي، محل تتبع قضائي في ما يعرف ب "قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر يوم 12 جويلية الفارط، بعد الاستماع إليه في هذه القضية، الإبقاء عليه بحالة سراح.



كما أقر قاضي التحقيق جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عليه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين موعد الجلسة المقبلة بعد شهر.



وكان حزب "العمل والانجاز"، أعلن في 26 جوان الماضي، اعتزامه ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر المقبل.