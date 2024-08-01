سيدي بوزيد: الدورة 31 لمهرجان سيدي علي بن عون الدولي تنطلق يوم 3 أوت ببرنامج متنوع

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تنطلق فعاليات مهرجان سيدي على بن عون الدولي في دورته 31 يوم 3 أوت وتتواصل الى غاية يوم 7 أوت الجاري ببرمجة متنوعة.



وبين مدير هيئة مهرجان سيدي علي بن عون الدولي مفتاح وناسي في تصريح لوات، أن برنامج المهرجان يتضمن في اليوم الأول فقرات تنشيط اذاعي وأغان تراثية الى جانب عرض البالي الروسي وسهرة الابداع الصوفي مع "حضرة رجال تونس" لتوفيق دغمان.

ويتابع الجمهور في اليوم الثاني الاستعراض الافتتاحي مع عرض ملحمي وعرض لفرقة أصحاب الوعد بغمراسن وعرض لفرقة الفنون الشعبية بالجزائر وعرض المحفل والعرس التقليدي وعروض في الفروسية و"المشاف" بمشاركة فرسان من الجزائر وسهرة فنية شبابية .



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وتتمثل فقرات اليوم الثالث في عروض في الفروسية ومسابقات وألعاب فروسية وعرض الابداعات الشبابية الموسيقية وسهرة الشعر الشعبي والغناء البدوي.



ويتواصل المهرجان يوم 6 أوت الجاري بمسابقات وعروض في الفروسية وعرض للأطفال وعرض فن شعبي ويوم 7 أوت عروض وألعاب فروسية والكرنفال الاختتامي ليختتم المهرجان بتكريم المشاركين يوم8 أوت.



وأشار مفتاح وناسي أن المهرجان يستقطب في كل دورة ما بين 800 ألف الى مليون زائر وهو مهرجان ذو دور اجتماعي ويحرك الدورة الاقتصادية بالمنطقة كما يوفر مساحة من الترفيه في منطقة لا يوجد بها اي فضاء او وسيلة للترفيه كما انه يضطلع بدور ثقافي اذ يحافظ على الموروث الشعبي من الشعر والغناء البدوي والعروض الفروسية وأكد ان المهرجان يشارك سنويا في تأثيث فقراته فرق من ليبيا والجزائر ومن مختلف الولايات التونسية.