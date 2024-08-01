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الكانوي كاياك-سلالوم: التونسي سليم الجماعي ينهي مشاركته في المركز السابع عشر

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 17:33 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فشل التونسي سليم الجماعي في التاهل الى الدور النهائي من سباق الكانوي كاياك (سلالوم) ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها باريس الى غاية 11 اوت الجاري.
واكتفى الجماعي بالمركز السابع عشر، اليوم الخميس، في منافسات نصف نهائي المسابقة التي اقيمت بمشاركة 20 متسابقا ترشح منهم ال12 الاسرع.

يذكر ان الرياضي التونسي ضمن التاهل الى الدور نصف النهائي بعد ان حل في المركز السابع عشر في التصفيات.
...

وانهى الجماعي مشاركته في اولمبياد باريس في المرتبة السابعة عشرة من مجموع 24 متسابقا.


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