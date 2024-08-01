تطاوين: رصد 31 عطبا بشبكة توزيع المياه مع تواصل الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب

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تشهد معتمدية تطاوين الشمالية، على غرار العديد من المناطق الأخرى بالجه، انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، ما خلف استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين أكدوا أن الوضع أصبح، وفق تعبيرهم، "لا يطاق" بالنظر إلى كمية الأعطاب التي تشهدها كل من عمادتي النصر ووادي القمح.

وقال نائب المجلس المحلي عن عمادة النصر بمعتمدية تطاوين الشمالية، ضو زراقة، في تصريح لصحفي "وات"، إن الزيارات الميدانية أفضت إلى تسجيل 31 عطبا على مستوى قنوات توزيع المياه، والتي تتواصل المياه بالانسياب على مستوى البعض منها لمدة شهرين وأكثر، مشيرا إلى أنّ مصالح الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه تدخّلت لإصلاح البعض منها بعد التواصل معها في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن المواطنين القاطنين بعمادات النصر ووادي القمح والتضامن أبلغو المجلس المحلي بتطاوين الشمالية بالانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترات متفاوتة تتراوح بين 4 و5 ساعات في ظل ما تشهده الجهة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والحاجة الملحة للماء، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد أنه بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل للمياه، التي تعتبر من أبسط حقوق المواطنين، تشهد منطقة وادي القمح بكافة عماداتها انتشارا مكثّفا للأعطاب على مستوى الشبكة ويتواصل انسياب المياه في معظمها لفترات طويلة، مساهمة في إهدار الثروة المائية بالجهة بشكل كبير، متسائلا عن استراتيجيات المحافظة على الثورة المائية بالجهة، سيما في ظلّ الشح المائي التي تعاني منه الجهة وتوصيات رئيس الجمهورية حول هذا الملف في زياراته المتكررة للسدود.



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وطالب، في ذات السياق، بالإسراع لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأعطاب والإنقطاعات المتكررة للماء، مؤكدا أن مهمة المجلس المحلي تأتي في هذا الإطار لتذليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، والاقتراب من مشاغلهم خاصة في ما يتعلق بمشكل الماء الصالح للشرب، والسعي لإيجاد الحلول وربط المواطن بالجهات المعنية لتسهيل الانتفاع بالمرافق الحيوية.

من جانبه، أكد جلال عز الدين عضو المجلس المحلي بتطوين الشمالية عن عمادة وادي القمح، أنّ حدّة الأعطاب تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة والجسيمة، بمدة تسرب مياه تصل بعضها إلى سنة والبعض الآخر إلى أشهر متواصلة، موضحا أنه راسلوزارة الفلاحة في أكثر من مناسبة حول هذه الأعطاب الموثقة بالصور والتقارير الرسمية ومحاضر الجلسات، كما تواصل أعضاء المجلس في أكثر من مرة مع الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه بكافة الطرق الممكنة لمنع الانقطاع المتكرر للمياه ومنع الانسياب المتواصل للمياه تزامنا مع ما تشهده البلاد من شح في الموارد المائية، وعدم تمتع المواطنين به.

وأشار إلى ظهور "أزمة ثقة" بين المواطنين والمسؤولين ومن بينهم أعضاء المجلس المحلي، حيث أصبحت التقارير حول الشح المائي بالبلاد غير موثوقة بلنسبة للمواطن في ظلّ ما يشهده من إهدار متكرر للمياه كل يوم في الشوارع، مطالبا بالتسريع لإيجاد حلول فورية لكافة اللأعطاب التي تم رصدها وتوثيقها، وتحسين جودة تدفق المياه في جهة تشهد ارتفاعا مطردا لدرجات الحرارة بشكل يومي، وتعتبر من أهم المناطق الحضارية المأهولة بالسكان.

وحول توصيات المجلس المحلي بتطاوين الشمالية، في ما يتعلق بالملف المائي بالجهة، أكد كلا العضوان عل ضرورة التعامل بشفافية أكثر مع المواطنين بخصوص مشاكل المياه بالجهة ومدهم بأسباب مقنعة وحقيقية عن الوضع المائي وعن إمكانيات الشركة الجهوية لتوزيع واستغلال المياه.

وأكد في السياق ذاته ان المواطنين مستعدون لإصلاح الأعطاب بأنفسهم إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن القانون يمنعهم من ذلك، مضيفا أن مشروع حفر الآبار المنزلية الذي أقرته وزارة التجهيز مؤخرا يعتبر مهما ولقي رواجا كبيرا إلا ان تعقيدات الإجراءات القانونية تساهم بشكل كبير في تعسّره.

تجدر الإشارة إلى أن معتمدية تطاوين الشمالية تعتبر الأكثر كثافة على مستوى الجهة بواقع 44624 ألف ساكن، يقطنون 12191 ألف مسكن، وفق التعداد الوطني للسكان والسكنى لسنة 2014.