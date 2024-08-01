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تايلاندا: يمكن للتونسيين طلب التأشيرة عند الوصول

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 17:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
سمحت السلطات بتايلاندا منذ 15 جويلية المنقضي للتونسيين إلى جانب مواطني 30 بلدا آخرين (مقابل 19 بلدا فقط في السابق) بطلب التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها عند نقاط مراقبة الهجرة.

وحددت معاليم التأشيرة ب50 يورو (حوالي 170 دينارا)وفق ما ذكرته القنصلية الشرفية التايلاندية بتونس.

...

ويسمح للزائرين المنتفعين بهذا النظام في بالإقامة على الأراضي التايلاندية لمدة لا تتجاوز 15 يوما لأغراض سياحية.


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