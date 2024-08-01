جلسة عمل وزارية تدعو هياكل الإشراف والتمويل الى وضع خطة عمل مشتركة لتمويل الديوان التونسي للتجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66abb51807fbd7.73862779_hoijnmkqgflep.jpg width=100 align=left border=0>

دعت جلسة وزارية ، انعقدت الخميس، وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي الى بلورة خطة عمل مشتركة لتمكين الديوان التونسي للتجارة من الحصول على التمويل اللازم.



واقرت الجلسة التي ترأسها بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة احمد الحشاني، وخصصت للنظر في الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة ، بضرورة بلورة خطة عمل مشتركة لتمكين الديوان التونسي للتجارة من الحصول على التمويل اللازم.

وحضر الجلسة، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة ، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.



...





وشارك في الاجتماع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهيّر النّوري.



وقدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ، كلثوم بن رجب قزاح في بداية الجلسة ، عرضا حول وضعية الديوان التونسي للتجارة، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباته المالية.