رئيس الدولة يزور مؤسسة الإذاعة التونسية.. ويدعوها الى الإنخراط في حرب تحرير البلاد ممن عبثوا بها

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أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارة أداها اليوم الخميس الى مقر مؤسسة الاذاعة التونسية بالعاصمة، ضرورة أن يعود للاذاعة الوطنية بريقها باعتبارها مكسبا من مكاسب تونس، وضرورة "أن تنخرط في حرب التحرير الوطنية، عبر تحرير البلاد من المجرمين الذين تسللوا الى كل مفاصلها"، حسب تعبيره.



وقال سعيّد، في تصريح نشرته الإذاعة التونسية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "اليوم لا بد أن تكون الاذاعة وطنية ليس عبر خط تحرير بالمعنى الصحفي، بل عبر خط تحرير وطني .. إننا نخوض حربا طويلة المدى من أجل تحرير تونس من الذين عبثوا بها على مدى عشرات السنين، وزادوا عبثا في العشرية التي توصف بالسوداء".





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كما أشار رئيس الدولة في تصريحه، الى إنه تطرق عند لقائه بالرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الى تاريخ الإذاعة، ودورها في الارتقاء بالذوق العام، فضلا عن دورها التثقيفي والتعليمي في كل المجالات.