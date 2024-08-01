قفصة: تقديرات بإنتاج 8800 طنّ من البطاطا الفصلية خلال الموسم الفلاحي الحالي

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قدّرت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابة البطاطا الفصلية بولاية قفصة خلال الموسم الفلاحي الحالي بـ8800 طن، محافظة بذلك على نفس معدلات الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية، وفق رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.

وأوضح غبطان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن المساحة الجملية المزروعة للبطاطا بولاية قفصة تبلغ 400 هكتار بمعدل انتاج يعادل 22 طنّا للهكتار الواحد، علما أن الإنتاج يتركز بالخصوص في معتمديات قفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند وزانوش.

وأشار إلى أن هذا النوع من البطاطا موجّه لإنتاج البذور التي ستزرع خلال الموسم الفلاحي الآخر فصلي، وسيوجّه جزء منه إلى الاستهلاك، مؤكدا أن عملية تقليع البطاطا انتهت خلال الأسبوع الماضي وتم تجميعها.

من جانب آخر، أفاد المصدر ذاته بأن مصالح الدائرة نظّمت حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين حول حسن التصرّف في المنتوج، خاصة في ما يتعلّق بعملية نقل وبيع وتخزين البطاطا.



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