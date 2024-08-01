مدنين: تواصل عملية تنظيف الشواطئ بتدخلات خصوصية تراعي تواجد المصطافين

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تتواصل بولاية مدنين، عملية التنظيف الالي للشواطئ التي انطلقت منذ شهر ماي الماضي، لتشمل في هذا الشهر 6 تدخلات بالشواطئ السياحية و3 تدخلات بالشواطئ العمومية على غرار شهر جويلية المنقضي والمبرمجة لشهر سبتمبر المقبل، وذلك بمعتمديات جزيرة جربة وجرجيس، وفق رئيسة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالجهة فاطمة التليلي .





واوضحت التليلي لصحفية "وات" ان عملية تنظيف الشواطئ في مثل هذه الفترة من تواجد المصطافين، تشمل رفع الفواضل البلاستيكية وتنظيفه من الشوائب، بعد تدخلات ثقيلة قبل انطلاق موسم الاصطياف تمت بالاليات والتجهيزات خلال شهري ماي وجوان، واشارت الى ان هذه التدخلات تعاضد جهود البلديات وتدعمها في اطار صفقة اطارية انطلقت سنة 2023 وستنتهي في العام المقبل، ضبطت الامكانيات البشرية واللوجستية المعتمدة ونوعية ومجال التدخل.



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ورغم اهمية مثل هذه التدخلات، الا انها بقيت محدودة، حيث لم تشمل كل شواطئ الولاية، ذات الشريط الساحلي الهام، حيث طالبت بلديات بن قردان وسيدي مخلوف واجيم بتوسيع مجال التدخل ليشمل عددا من الشواطئ التى لم تشملها الصفقة، وهو ما سيتم تلافيه في السنة المقبلة، بتمكين شواطئ بهذه البلديات من الاستفادة من عملية التنظيف الالي، وفق ما جاء في جلسة عمل انعقدت بولاية مدنين حول متابعة الوضع البيئي.