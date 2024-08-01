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الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2024

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 13:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان اليوم الخميس 1 أوت إبتداء من منتصف النهار عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2024 عبر موقع الواب www.cningenieur.rnu.tn

وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع ابتداء من 1 أوت إلى غاية 15 أوت 2024، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها والتثبت من ذلك بطباعة بطاقة تأكيد النتائج.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كل مترشح عدم الكشف عن كلمة مرور وكلمة السر الخاصة بهم واستخدام الرابط الرسمي للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في دورة 2024.



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