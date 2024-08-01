أولمبياد باريس 2024 (سباق المشي): الايكوادوري بينتادو يحرز ذهبية سباق 20 كلم مشيا

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فاز عداء الإكوادور بريان بينتادو بالميدالية الذهبية لسباق المشي للرجال لمسافة 20 كيلومترا في أولمبياد باريس الصيفي اليوم الخميس عندما احتل المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ساعة واحدة و18 دقيقة و55 ثانية.



وحصل البرازيلي كايو بونفيم على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد تسجيله ساعة واحدة و19 دقيقة وتسع ثوان.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب بطل العالم 2023 الإسباني ألفارو مارتن الذي قطع مسافة سباق اليوم في ساعة واحدة و19 دقيقة و11 ثانية.



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وهو الفوز الأول لبينتادو (29 عاما) في مسابقة عالمية بعد أن فاز بالميدالية الفضية في سباق 35 كيلومترا في بطولة العالم 2022.

وتغيرت الصدارة عدة مرات في مجموعة متقاربة مكونة من 15 متسابقا خلال أول 13 كيلومترا، لكن عدد أصحاب المقدمة أصبح أقل بعد مرور 15 كيلومترا.

وابتعد المتسابقون الأربعة الأوائل عن البقية بحلول اللفة الأخيرة وتمكن بينتادو من الابتعاد أكثر في المقدمة خلال آخر كيلومتر من السباق.

وتأجل انطلاق السباق لمدة 30 دقيقة بسبب هبوب عاصفة رعدية في ساعات الصباح الأولى، لكن بحلول الوقت الذي خرج فيه المشاركون استعدادا للانطلاق، كانت الأجواء صافية بعد انقشاع الغيوم بينما كانت درجة الحرارة مريحة (32 مائوية).



ر/سمس