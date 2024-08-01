بطولة واشنطن: أنس جابر تستهل مشوارها في مسابقة الفردي بمواجهة الأمريكية روبين مونتغومري

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تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 16 عالميا، صباح غد الجمعة مشوارها في مسابقة الفردي لبطولة واشنطن ذات الـ 500 نقطة بمواجهة الأمريكية روبين مونتغومري المصنفة 131 عالميا لحساب الدور ثمن النهائي.



وكانت أنس المصنفة رابعة في الجدول الرئيسي للبطولة قد أعفيت من خوض الدور السادس عشر، عكس منافستها روبين مونتغومري التي بلغت الدور ثمن النهائي بتغلبها على مواطنتها شلبي روجيرز المصنفة 376 عالميا بمجموعتين دون رد (تفاصيلها 7-5 و6-3).

وتشارك في بطولة واشنطن أكثر من لاعبة توّجت ببطولة غراند سلام أو ماسترز على غرار البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثالثة عالميا ومواطنتها فيكتوريا آزارينكا المصنفة 20 عالميا والبريطانية ايما رادوكانو المصنفة 89 عالميا والاسبانية باولا بادوسا المصنفة 62 عالميا، دون اعتبار التونسية أنس جابر المصنفة 16 عالميا.



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يذكر أنّ أنس جابر كانت قد انسحبت من الدور ربع النهائي لمنافسات الزوجي في بطولة واشنطن للسيدات التي كانت تخوضها رفقة زميلتها الاسبانية باولا بادوسا، أمام الثنائي المتكون من اللاعبة النرويجية آيكيري يولريكي (637 عالميا) وشريكتها اللايستونية نيل اينغريد (غير مصنفة) بسبب اصابة اللاعبة التونسية على مستوى الكتف.

وتجدر الاشارة الى أنّ بطولة واشنطن تعد مرحلة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" التي تنطلق منافساتها يوم 26 أوت الجاري وتستمر الى غاية 8 سبتمبر القادم.