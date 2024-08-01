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الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب مالكوم الحميدي لمدة ثلاث سنوات

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 10:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري التعاقد مع اللاعب التونسي الفرنسي مالكوم الحميدي لمدة ثلاث سنوات.
ويشغل الحميدي، صاحب الـ 20 عاما، خطة مهاجم جناح أيمن، وسبق له اللعب لأندية فرنسية على غرار الفريق الثاني لنادي باستيا ونادي كليرمونت تحت 19 عاما.
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يشارك في الموسم الجديد 2024-2025 في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، وذلك بعد ان أنهى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في المركز الثاني خلف الترجي الرياضي بطل المسابقة.


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