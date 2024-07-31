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رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه بوزيرة العدل على أن "الزمن القضائي جزء من العدالة التي يتساوى أمامها الجميع"

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 21:52 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، إن "الزمن القضائي جزء من العدالة التي يتساوى أمامها الجميع"، مؤكدا على دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضد كل من تجاوز القانون.

وأكد الرئيس سعيد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، على ضرورة البت في عدد من القضايا التي بقيت تراوح مكانها لمدة سنوات، ملاحظا أنه من غير المقبول أن تتواصل ما يسمى بـ"السماعات" لمدة تمتد لسنوات.


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