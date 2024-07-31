وزيرة التربية تقدم جملة من المقترحات والتوصيات لتطوير مسابقة "تحدي القراءة العربي"

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قدّمت وزيرة التربية، سلوى العباسي، اليوم الأربعاء، في لقاء مع وفد إماراتي عن مسابقة " تحدي القراءة العربي"، جملة من المقترحات والتوصيات لتطوير هذه المسابقة وتحفيز المشاركة فيها، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة.



وعبّرت العباسي عن رغبة الوزارة في الترفيع في عدد التلاميذ المشاركين في المسابقة واستعمال تطبيقات رقمية حديثة، مع إدخال بنود جديدة لتشجيع الأطفال على القراءة عبر محامل رقمية محفزة مثل الكتاب المسموع والكتاب المقروء رقمياً مبرزة أهمية تنوع أنماط القراءة ومسارات التعلم وتوظيف هذه المسابقات للحد من ظواهر الانقطاع المدرسي المبكر والنقص الفادح في مستوى تملك اللغات.

كما أشارت إلى ضرورة مراعاة العوائق الاجتماعية والمادية التي تحول دون مشاركة أطفال المناطق المفقرة، وخاصة ممن يفتقدون إلى أبسط المرافق الضرورية للتعلم معربة عن استعداد الوزارة التام لتشكيل لجنة مشتركة مع خبراء البلدين لتوظيف محصلات التربية العصبية والعلوم الألسنية والتربية الدامجة لتحقيق التوازن بين الكم والنوع في هذه المسابقة العربية الرائدة.



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واقترحت الوزيرة جملة من المشاريع البيداغوجية على غرار مشروع الكرنفال القرائي يستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية الريفية، على غرار مشروع المكتبة المتجولة وإحداث نوادٍ للمطالعة متعددة الاختصاصات، تراعي خصوصيات السياق التربوي والبيداغوجي التونسي وتستقطب تلاميذ الأرياف داخل جهات الجمهورية.

وثمن ممثلو الوفد الإماراتي هذه التوصيات والاقتراحات، معربين عن استعدادهم لدراستها وتعزيز سبل التعاون لإنجاح المسابقة العربية، حسب البلاغ.

ويشار إلى أن وزارة التربية قد نظمت أمس الثلاثاء، في إطار مبادرة "تحدي القراءة العربي"، حفل اختتام النسخة الثامنة للمسابقة في قاعة العروض بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، تضمن عروضاً فنية قدمها تلاميذ بتأطير من إطارات تربوية من المهدية، وعرض فيديوهات توثيقية لمراحل تنفيذ المسابقة فضلا عن تكريم الجهات الفائزة وتوزيع الجوائز على التلاميذ وذوي الهمم وأفضل منسق وأفضل مدرسة.