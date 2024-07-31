النجم الساحلي - فسخ عقد الحارس رامي القابسي بالتراضي

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اعلن النجم الساحلي، اليوم الاربعاء، عن فسخ العقد الذي يربطه بالحارس رامي القابسي بالتراضي مشيرا الى ان الاخير تنازل عن جميع مستحقاته.

يذكر ان فريق جوهرة الساحل يجري حاليا تربصا مغلقا بضاحية قمرت تحت اشراف المدرب حمادي الدو استعدادا للموسم الكروي الجديد.







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