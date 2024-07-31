عضوات في البرلمان يشاركن في ورشة عمل حول تعزيز قدرات البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي

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مثلت ورشة العمل المنتظمة من قبل منظمة المرأة العربية بشرم الشيخ من 29 إلى31 جويلية الجاري والتي شاركت فيها نائبات بالبرلمان التونسي فرصة للتداول في مواضيع تتعلق بدور التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة والسياسات والتشريعات والآليات الداعمة لحقوق المرأة العربية، وفق بلاغ، صادر اليوم الأربعاء،عن مجلس نواب الشعب. وتم التداول خلال الورشة الملتئمة بمشاركة كل من مريم الشريف نائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التلقيدية وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة منال بديدة وعضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية سنية بن مبروك، في تجارب الدول العربية بشأن الصياغة التشريعية المستجيبة للمساواة بين الجنسين والنجاحات التي حققتها البرلمانات خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرقت الورشة إلى أهم الأدوات التي استخدمتها السلطة التشريعية لدعم قضايا المرأة، وإلى الأولويات المتعلقة بدمج قضايا المرأة في ضوء القضايا الحساسة والملحة خاصة في علاقتها بالتغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب، الى جانب مشاركة المرأة في وضع السياسات العامة وتحقيق التنمية والأمن.

ومثّلت هذه الورشة إطارا لتبادل الخبرات والتشاور بين البرلمانيين حول الواقع والمأمول في علاقة بمختلف المواضيع المطروحة، والتداول بخصوص تعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير التشريعات ورسم السياسات المتصلة بقضايا المرأة.

وتطرقت عضوات الوفد التونسي إلى مساهمة المرأة في الحياة البرلمانية وأبرزن حضورها الفاعل في مختلف هياكل المجلس وما تقّدمه من آراء ومقترحات تدعم العمل البرلماني في جوانبه التشريعية والرقابية والديبلوماسية والأكاديمية.



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والتقت عضوات الوفد التونسي بعدد من الخبراء والبرلمانيين المشاركين في الورشة من مختلف البلدان العربية، وتم تبادل الآراء حول آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشريعية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بخصوص دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.