ألفة بن رمضان تختتم الدورة 44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب بعرض جمع بين الطرب التونسي والعربي

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اختتمت الفنانة الفة بن رمضان امس الثلاثاء الدورة 44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب بعرض أقيم بفضاء الطفل والعائلة بالمركب الثقافي بباجة وجمع بين الطرب العربي والتونسي اضافة الى تقديم باقة من أغانيها الجديدة مع لوحة للرقص العصري الشبابي.



وقد جددت الفة بن رمضاء لقاءها مع جمهور مهرجان باجة بعد قرابة خمسة سنوات من الغياب، واستهلت عرضها باغنيتها المعروفة "خلينا نكون اصحاب" ومختارات من اغانيها الاخري القديمة والجديدة "انساني" مصحوبة بلوحة راقصة اضافة الى عدة أغان تونسية معروفة بإعادتها في جل حفلاتها مثل "السر والكمون" رقص على ايقاعاتها جمهور مهرجان باجة واغاني عربية طربية لام كلثوم وفيروز وميادة الحناوى رددها معها الجمهور واطربته رغم النوعية الردئية للتجهيزات الصوتية احيانا.

وقال فتحي الشريف مدير الدورة 44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الدورة تعتبر استثنائية وانها حققت اهدافها حيث استضافت من 16 الى 30 جويلية الجاري عروضا اعتبرها مميزة لفرق عربية وفنانين من تونس. واضاف ان الدورة راهنت على التعريف بفنون الشعوب وعلى استضافة مشاركين من عدة دول عربية منها العراق وفلسطين وعمان.



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واكد انه تم تنظيم عدد من العروض التجارية والشبيابية لتحقيق توازن مالي للمهرجان حيث عرفت هذه العروض اقبالا كبيرا وتم بيع كل التذاكر الخاصة بها .وبين انه تم احترام برنامج الدورة مع تعذر مشاركة مصر وموريتانيا وتمت برمجة عروض تستجيب لكل الاذواق.

واشار الى الاستعداد الدائم للاستماع الى كل الاراء وانه يمكن التفكير فى برمجة العروض الخاصة بتراث وفنون الشعوب الى خارج الفترة الصيفية .

وقد تضمنت فعاليات الدورة 44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب عرض الزيارة لسامي اللجمي و عرضا لفرقة اشبال فلسطين وعرض فرقة باب مرزوق من الجزائر الى جانب عرض مسرحي لبسام الحمراوى وامسية شعرية وعرض فرجوى للاطفال وعرض الفنان مرتضي وعرض فرقة اكيتو من العراق وندوة فكرية حول الثقافات وعرض لفرقة سلطنة عمان و عرض راب لسامارا الى جانب عرض الاختتام للفنانة الفة بن رمضان.