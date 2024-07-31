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زغوان: انطلاق أشغال مشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع ببلدية صواف

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 14:44 قراءة: 0 د, 40 ث
      
شرعت بلدية صواف بزغوان، منذ الأسبوع المنقضي، في تنفيذ مشروع توسعة شبكة التنوير العمومي، الذي خصصت له اعتمادا بقيمة 320 ألف دينار، مرسما بميزانية البلدية لسنة 2023.

وأفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية عبد المجيد قويدري، أن الشبكة الجديدة ستشمل إلى جانب صواف المدينة، 08 مناطق توسع على غرار الحميرة وسيدي فرج الله ووادي الطويل وقرية المسين، بالإضافة إلى الطريق المؤدية إلى السجن المدني والطريق المؤدية إلى الملعب البلدي بصواف، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تركيز ما يفوق 130 عمودا كهربائيا وفوانيس من النوع المقتصد للطاقة، وسينتفع بخدماته حوالي 240 عائلة، على أن تنتهي الأشغال خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل
وأبرز قويدر أن عنصر التنوير العمومي بمدينة صواف، سيتعزز في الأشهر القليلة القادمة من خلال مشروع تهذيب المدينة، الذي خصصت لإنجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني حوالي 6 مليون دينار.


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