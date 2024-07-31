الدورة الرابعة والثلاثون من المهرجان الصيفي بسيدي ثابت تفتتح فعالياتها

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان الصيفي بسيدي ثابت لتتواصل إلى يوم 6 أوت المقبل.

ويتضمن برنامج هذه الدورة سبعة عروض غنائية تراوح بين الفن الشعبي والطربي.



وقد طغت الأغنية الشعبية والتراثية على برنامج المهرجان من خلال ثلاث سهرات وهي سهرة الافتتاح الليلة 31 جويلية التي يحييها معز الطرودي وسهرة 3 أوت مع ريم الكافية وعرض الاختتام الذي يقدمه التليلي القفصي.



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وقد حضرت البصمة المحلية في مهرجان سيدي ثابت الصيفي من خلال تخصيص سهرة 1 أوت للمواهب الشبابية من المنطقة، تليها سهرة الإنشاد الديني مع إسماعيل الحرابي يوم 2 أوت.

وللأغنية الطربية نصيب من برنامج مهرجان سيدي ثابت وذلك في سهرتي 4 و 5 أوت مع نهى رحيم وليلى عزيز على التوالي.

وللإشارة فإن هذا المهرجان تنظمه جمعية سيدي ثابت للمهرجان الصيفي والتظاهرات بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، وتقام فعالياته في "مركض الخيل" مع مجانية الدخول لجميع العروض المبرمجة.