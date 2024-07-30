المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية باريس 2024 (اليوم الرابع): الجوادي يحاذي الميدالية الاولمبية بثوان قليلة

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مر السباح التونسي احمد الجوادي بجانب ميدالية اولمبية بقليل خلال مشاركته مساء اليوم الثلاثاء في الدور النهائي لسباق 800 متر سباحة حرة ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 حيث كان الجوادي ابرز انتظارات امال المشاركة التونسية خلال اليوم الرابع من الاولمبياد الباريسي من اجل صعود جديد على منصة التتويج.



ولم تكن الميدالية الاولمبية بعيدة عن السباح التونسي اذ لم تفصله عنها سوى ثوان قليلة بعد احرازه المركز الرابع في نهائي سباق 800 م سباحة حرة بتوقيت قدره 7 دق و 42 ث و 83 بالمائة.

واحرز السباح الايرلندي يوفان دانيال المرتبة الاولى للسباق والميدالية الذهبية بزمن 7 دق و 38 ث و 19 بالمائة محققا بالمناسبة رقما اولمبيا جديدا (الرقم القديم 7د و41ث و28 بالمائة كان بحوزة الاوكراني رومانتشوك في العاب طوكيو)



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وجاء السباح الامريكي فينك بوبي في المرتبة الثانية بتوقيت قدره 7 دق و 38 ث و 75 بالمائة فيما نال السباح الايطالي غريغوريو بالترينياري المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية بتوقيت قدره 7 دق و 39 ث و 38 جزء بالمائة.

وكان الجوادي قد تصدر سباق السلسلة الثالثة من التصفيات التي دارت يوم امس بتوقيت قدره 7:42.07 دق متفوقا على الايطالي غريغوريو بالترينياري الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:42.48دق والأمريكي بوبي فينكي صاحب المركز الثالث (7:43.00 دق).

وكانت امال الجماهير الرياضية التونسية معلقة على الجوادي من اجل اعادة سيناريو التالق التونسي في المسابح الاولمبية على درب الثنائي اسامة الملولي وايوب الحفناوي الا ان صغر سن الجوادي ونقص عامل الخبرة حالا دون ملامسة احد المعادن الاولمبية ومع ذلك يبقى الامل قائما في الرهانات القادمة اذ لايزال احمد الجوادي معنيا بمنافسات 1500 متر سباحة حرة و10 كلم سباحة في المياه المفتوحة خلال اولمبياد باريس الحالي.

ومن جهته تمكن لاعب الكانوي كاياك التونسي سليم الجماعي من ضمان التاهل الى الدور نصف النهائي من مسابقة كانوي كاياك سلالوم.

وانهى الجماعي التصفيات (الجولة الاولى والثانية)، اليوم الثلاثاء، في المركز السابع عشر من مجموع 24 متسابقا.

يذكر ان افضل 20 متسابقا يتاهلون الى الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس 1 اوت القادم.

وعلى صعيد اخر انسحبت الرامية التونسية رحاب الوليد مساء اليوم الثلاثاء كذلك من الدور 32 من منافسات الرماية بالقوس والسهم وذلك عقب خسارتها امام الصينية يانغ شاولي بنتيجة 3 - 7 .

وكانت الرامية التونسية انهت الدور الترتيبي في المركز 62.

