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نهائي 800 متر سباحة حرة : التونسي احمد الجوادي في المركز الرابع

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احمد الجوادي
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 20:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اكتفى السباح التونسي احمد الجوادي مساء اليوم الثلاثاء بالمركز الرابع في نهائي سباق 800 م سباحة حرة ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية 11 اوت القادم.
وقطع الجوادي المسافة في 7 دق و 42 ث و 83 جزء بالمائة .
واحرز السباح الايرلندي يوفان دانيال المرتبة الاولى للسباق والميدالية الذهبية بتوقيت قدره 7 دق و 38 ث و 19 جزء بالمائة محققا بالمناسبة رقما اولمبيا جديدا (الرقم القديم 7د و41ث و28 بالمائة كان بحوزة الاوكراني رومانتشوك في العاب طوكيو)

...

وجاء السباح الامريكي فينك بوبي في المرتبة الثانية بتوقيت قدره 7 دق و 38 ث و 75 بالمائة فيما نال السباح الايطالي غريغوريو بالترينياري المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية بتوقيت قدره 7 دق و 39 ث و 38 جزء بالمائة.
وكان الجوادي قد تصدر سباق السلسلة الثالثة من التصفيات التي دارت يوم امس بتوقيت قدره 7:42.07 دق متفوقا على الايطالي غريغوريو بالترينياري الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:42.48دق والأمريكي بوبي فينكي صاحب المركز الثالث (7:43.00 دق).






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