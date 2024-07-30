نهائي 800 متر سباحة حرة : التونسي احمد الجوادي في المركز الرابع

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اكتفى السباح التونسي احمد الجوادي مساء اليوم الثلاثاء بالمركز الرابع في نهائي سباق 800 م سباحة حرة ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية 11 اوت القادم.

وقطع الجوادي المسافة في 7 دق و 42 ث و 83 جزء بالمائة .

واحرز السباح الايرلندي يوفان دانيال المرتبة الاولى للسباق والميدالية الذهبية بتوقيت قدره 7 دق و 38 ث و 19 جزء بالمائة محققا بالمناسبة رقما اولمبيا جديدا (الرقم القديم 7د و41ث و28 بالمائة كان بحوزة الاوكراني رومانتشوك في العاب طوكيو)





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وجاء السباح الامريكي فينك بوبي في المرتبة الثانية بتوقيت قدره 7 دق و 38 ث و 75 بالمائة فيما نال السباح الايطالي غريغوريو بالترينياري المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية بتوقيت قدره 7 دق و 39 ث و 38 جزء بالمائة.

وكان الجوادي قد تصدر سباق السلسلة الثالثة من التصفيات التي دارت يوم امس بتوقيت قدره 7:42.07 دق متفوقا على الايطالي غريغوريو بالترينياري الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:42.48دق والأمريكي بوبي فينكي صاحب المركز الثالث (7:43.00 دق).









