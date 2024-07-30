الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تشارك في أشغال ملتقى "التخطيط العمراني المراعي للنوع الاجتماعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6641f62d44e9a6.52792163_ljqfpmgiohnek.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت المديرة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية سعاد ساسي، أن الجامعة من منطلق دورها في دعم البلديات عبر مختلف المشاريع والبرامج والشبكات، قد خصصت إحدى شبكاتها التي تضم عددا من البلديات، للتخطيط المحلي، باعتبارها تمثل فضاء لتبادل التجارب والخبرات، وتولي أهمية كبرى للعمل من أجل إرساء مفهوم " المدن الشاملة".





وبينت ساسي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى " التخطيط العمراني المراعي للنوع الاجتماعي: من أجل الشمولية العمرانية في تونس" ، الذي تنظمه "منظمة تحالف المدن" بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، أن ما تزخر به تونس من إرث حضاري في علاقة بحقوق المرأة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، يجب أن ينعكس على ظروف العيش اليومية للنساء والأمهات في مختلف المدن والمجال البلدي، من خلال تثمين التجارب الناجحة في علاقة بالتخطيط العمراني الدامج والشامل وتعميم هذه التجارب.



...





كما ثمنت من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر عن الجامعة، دور وكالة التعاون السويسري وسفارة سويسرا بتونس، اللتين تربطهما مع الجامعة العديد من مشاريع الشراكة والتعاون، بهدف دعم العمل البلدي وتحقيق التنمية المحلية.



يشار الى أنه الى جانب الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، يشارك في هذا الملتقى الذي ينعقد من 30 جويلية الجاري الى غاية 1 أوت القادم بمدينة الحمامات، ممثلون عن قرابة 35 بلدية تونسية، ويتضمن حلقات تدريبية حول التخطيط العمراني وادماج مقاربة النوع الاجتماعي بإشراف عدد من الخبراء والمختصين.