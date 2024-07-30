مستقبل قابس - تربص مغلق بعشرة ايام في حمام بورقيبة بداية من يوم 5 اوت

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>

يجري مستقبل قابس الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تربصا مغلقا بعشرة ايام بحمام بورقيبة بداية من يوم 5 اوت القادم تتخلله بعض المقابلات الودية وذلك استعدادا للموسم الجديد.



وكان الفريق عزز صفوفه ب10 لاعبين هم خليل القاسمي (متويط ميدان دفاعي) وامين الخلوفي (مهاجم رواق) وفراس بن عمار (ظهير ايمن) ومحمد عامر الجويني (مهاجم رواق) وفادي سليمان (مهاجم رواق) ووائل الفرجاني (مهاجم) واحمد العجال (مدافع محوري) وحمزة عبد الكريم (مهاجم رواق) ومحمد علي السعيدي (متوسط ميدان هجومي) ومحمد بالنور (متوسط ميدان).

يذكر ان مستقبل قابس، تعاقد مع المدرب المغربي عبد المجيد الدين بن جيلاني للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال موسم 2024-2025 وذلك رفقة محمد المجدوب (مدرب مساعد) وثابت القاهري (مدرب مساعد و محلل ٱداء) و محمد علية (معد بدني أول) وعلي المرزوقي(معد بدني ثان) وشكري بوسعادة (مدرب حراس) وحافظ بن إبراهيم (أخصائي المتابعة).