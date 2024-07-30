افتتاح مهرجان الأصالة بالحميرة بصواف في نسخته الأولى تحت شعار " أصالة، تراث، تاريخ وتوق نحو مستقبل أفضل "

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شهدت منطقة الحميرة بصواف من ولاية زغوان مساء الاثنين ميلاد مهرجان الأصالة الذي اختار له مؤسسوه شعار " أصالة، تراث، تاريخ، وتوق نحو مستقبل واعد".

وحضر حفل الافتتاح بالخصوص والي الجهة محمد العش كما حضره عدد كبير من مواطني المنطقة والمناطق المجاورة لها إلى جانب بعض الزوار الذين واكبوا افتتاح النسخة الأولى من المهرجان والتعرف على مضامينها.



وقد واكب رواد المهرجان في الفضاء الذي أقيم بالمناسبة لعرض مختلف الأدوات التقليدية، المحاكاة التي قام بها أهالي المنطقة لتجسيد نمط عيش وحياة الأجداد والأسلاف في الحقبات الماضية والوسائل والأواني المستعملة آنذاك في حراثة وزراعة وحصاد الأرض وكيفية تحويل المحاصيل الزراعية وخزنها إلى جانب استعراض أواني الطبخ القديمة وبعض الألعاب الشعبية.



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وتضمنت فعاليات المهرجان عروضا فرجوية متنوعة من خلال إحياء طقوس الزواج القديمة التي تجسدت أساسا في عرض موكب " الجحفة " لنقل العروسة إلى بيت الزوجية، وفي اللباس والحلي الذي يرتديه الأهالي في الأعراس، وقد تخللها مشهد للفروسية وخرجة الولي الصالح سيدي بوذروية.





