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بطولة واشنطن للتنس - انس جابر تصعد الى ربع نهائي مسابقة الزوجي وتستهل غدا مشوارها بمنافسات الفردي

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انس جابر
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 13:43 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تاهلت انس جابر رفقة الاسبانية باولا بادوسا الى الدور ربع نهائي لمسابقة الزوجي لبطولة واشنطن للتنس ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب صلبة بعد الفوز على الثنائي الياباني المتألف من ايري هيزومي وماكوتو نينوميا بنتيجة 2-صفر بواقع 7-6 و6-2.
وسيواجه الثنائي جابر وبادوسا في دور الثمانية المقرر يوم الخميس المقبل النرويجية اولريك ايكيري والاستونية انغريد نيل.
وتجدر الاشارة الى ان انس جابر المصنفة 16 عالميا ستخوص ايضا منافسات الفردي وستستهل مشوارها غدا الاربعاء بملاقاة الامريكية روبين مونتغومري المصنفة 131 عالميا لحساب ثمن النهائي.
وكانت انس جابر معفاة في الدور السادس عشر.


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