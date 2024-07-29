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انتظم اليوم الاثنين موكب توقيع 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.



وقد شهد موكب إمضاء هذه الاتفاقيات حضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد وعدد من السفراء وممثلين عن الجهات المانحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ،إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.



وقد شهد موكب إمضاء هذه الاتفاقيات حضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد وعدد من السفراء وممثلين عن الجهات المانحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ،إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.

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وفي ما يلي قائمة هذه الاتفاقيات :

مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور "TUNUR" و النرويجية "Aker Horizons" والنمساوية فاربوند "Verbund"

الشركة البريطانية سافانا أنرجي "Savanah Energy"

شركة هيدروجين فرنسا "Hydrogène de France"

الشركة الفرنسية أمارونكو "Amarenco" والشركة الأردنية "H2 Global"

الشركة البلجكية "DEME Hyport"

الشركة الألمانية "Abo Energy"

وتطمح تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة ، من خلال إبرام هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق نسيج مؤسساتي متطور في قطاع الهيدروجين الأخضر يساهم في تعزيز قطاع الصناعة بالإعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية.





