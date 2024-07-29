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منصف بوكثير يعود الفنان عيسى حرّاث في المستشفى العسكري

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Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 20:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أدى الوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية  منصف بوكثير، اليوم الاثنين 29 جويلية 2024،  زيارة إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، للاطمئنان عن الحالة الصحية للممثل القدير عيسى حرّاث الذي تعرض مؤخرا لوعكة صحّيّة استوجبت نقله إلى المستشفى.
 
وعبّر  الوزير عن أمنياته  بالشّفاء العاجل للفنان عيسى حرّاث الذي يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من قبل الإطار الطّبّي وشبه الطّبّي. كما أعرب، وفق ماجاء في بلاغ عن الوزارة، عن حرص وزارة الشؤون الثقافية على توفير العناية اللازمة لهذا الفنان القدير، وذلك لما قدّمه للساحة الثقافية والإبداعية الوطنية طيلة عقود من الزمن.


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