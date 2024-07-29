المنستير: فقرات متنوعة في البرنامج الفرعي "تنشيط الشباب على الشواطئ" لفائدة 6 آلاف من المصطافين بشاطئ النخيل (المندوب الجهوي للشباب والرياضة )

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يحتضن شاطئ النخيل بسقانص بالمنستير من 9 الى 13 أوت المقبل، البرنامج الفرعي "تنشيط الشباب على الشواطئ"، الذي تنظمه ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لصائفة 2024، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالتعاون مع ولاية المنستير والإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري وبلدية المنستير والحماية المدنية والمصالح الأمنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.





وأفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة محمّد الهادي السقا صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّ هذا البرنامج ينفذ في خمس دورات، ويعتمد مقاربة التنشيط الجواري، وينتظر أن يستفيد من مختلف فقراته قرابة 6 آلاف شخص من رواد شاطئ النخيل أي بمعدل ألف مستفيد في الدورة الواحدة.



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وتتنوع فقرات البرنامج بين الأنشطة الترفيهية والرياضية الفردية والجماعية والتحسيسية والوقائية (من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر)، وسيقع خلاله إبراز الطاقات الشبابية مع تشريك رواد الشاطئ من مختلف الشرائح العمرية، حسب السقا.

وتنطلق فعاليات برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ يوم الجمعة 9 أوت بتنشيط إذاعي جماهيري، مع تنظيم نهائي البطولة الوطنية الشاطئية لكرة السرعة بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة السرعة، ودورة في رياضة "التشوكبال"، ودورة في الرماية مع جمعية الرماية، ودورة في كرة السلة الشاطئية، وخيمة العلوم التي تشمل ورشات في الطيران النموذجي، وفي ألعاب الذكاء والتركيز، ومعرض حول علم الفلك، وآخر حول الإسعافات الأولية.

كما تتضمن فعاليات البرنامج التنشيطي ورشة قارة في الرسم، وعرض رياضي، وفقرة "زوم على دور الشباب" تتضمن عروضا موسيقية ومسرحية وفي التعبير الجسماني والرقص العصري، علاوة على فقرة "زوم على الفضاءات الخاصة" مع عروض فرجوية ومسابقات ثقافية (كراوكي) وعروض موسيقية.

وتنتظم ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية والسلامة المرورية يومي 10 و11 أوت، ودورة في رياضة "البيزبول" بالشراكة مع الجمعية النسائية بالوردانين يوم الأحد 11 أوت، وتنتظم يوم الإثنين 12 أوت دورة في رياضة الشارع، ونهائي البطولة الوطنية الشاطئية لكرة السرعة بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة السرعة، وتختتم يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 بدورة رياضة الشارع، والدور النهائي لدورة كرة السرعة.

وعقدت اليوم الاثنين بمقر ولاية المنستير، جلسة عمل خصصت للاستعدادات الجهوية لتنفيذ هذا البرنامج، وذلك بحضور مختلف المندوبيات والإدارات الجهوية المعنية والمصالح الأمنية والحماية المدنية.

وكانت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة نظمت من 1 الى 26 جويلية الجاري بشاطئ طابسيس بالمهدية، البرنامج الفرعي سباحة وتنشيط لفائدة 2242 من أبناء المناطق الريفية والشعبية والعائلات محدودة الدخل بولاية المنستير.

