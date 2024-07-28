أعوان الحماية المدنية التونسية والجزائرية يسيطرون على حريق شبّ بعمادة الصريّا الحدودية

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سيطر أعوان الحماية المدنية والغابات ومعاونيهم من بقية الهياكل العمومية وعدد من المواطنين المتطوعين وبالشراكة مع أجهزة الحماية المدنية الجزائرية على الحريق الذي شبّ بعد عصر اليوم الأحد بمنطقة "الحدب" من عمادة الصريّا الحدودية معتمدية غار الدماء

وأتلف الحريق نحو نصف هكتار من الغابة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



ووفق المصدر ذاته ، فان أعوان الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات على عين المكان.

ووفق المصدر ذاته ، فان أعوان الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات على عين المكان.

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و أضاف أن فرقتي الحماية المدنية بكل من عين دراهم وطبرقة وبقية معاونيهم، كانوا قد سيطروا صباح اليوم على حريقين صغيرين الأول بمعتمدية عين دراهم والثاني بمعتمدية طبرقة دون أن تسجل في مختلف المناطق التي شملتها الحرائق خسائر بشرية أو اضرار في المساكن المحيطة أو الحيوانات باستثناء بعض الأشجار والغابة الشعراء.

وأعرب عدد من متساكني منطقة أولاد يحيى من معتمدية طبرقة عن مخاوفهم من توسع دائرة الحريق الذي شبّ مساء اليوم بمنطقة "زاغة" من معتمدية وشتاتة المتاخمة لمساكنهم خاصة في ظل وجود رياح قوية وتصاعد وتيرة النيران.