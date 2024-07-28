سوسة: الدورة السابعة للمهرجان الصيفي بالنفيضة من 28 جويلية الجاري الى 13 أوت القادم

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تنطلق بداية من مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الصيفي بالنفيضة، لتتواصل الى غاية يوم 13 أوت القادم، متضمنة 10 عروض تتراوح بين المسرح والموسيقى والندوات الفكرية واللقاءات الشعرية.



وأفاد المكلّف بالإعلام في مهرجان النفيضة مكرم السعيدي، في تصريح ل (وات)، بأن جمهور النفيضة سيكون على موعد يوم الافتتاح مع الفنانة القديرة منى نور الدين والفنان إكرام عزوز، في عرض مسرحي بعنوان "الوحلة"، مضيفا أن اختتام المهرجان سيكون كذلك بعرض مسرحي، من خلال عرض مسرحية "بيغ بوسا" للفنانة وجيهة الجندوبي.





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ويسهر جمهور مهرجان النفيضة الصيفي يوم 29 جويلية مع عرض غنائي للفنان مرتضى الفتيتي، ليكون له مواعيد موسيقية أخرى يوم 4 أوت القادم مع عرض غنائي آخر لمغني الراب "سانفارا" ثم مع الفنان رؤوف ماهر يوم 8 أوت، الى جانب تنظيم عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافة بالنفيضة يوم 10 أوت.



وسيخصص يوم غرة أوت، لتنظيم ندوة علمية للتعريف بتاريخ النفيضة ونضالاتها، باشراف ابن الجهة الدكتور إبراهيم بن بلقاسم، فضلا عن إقامة أمسية شعرية يوم 9 أوت بدار الثقافة يؤمنها شعراء من أبناء الجهة.



كما سيكون للأطفال نصيب من عروض المهرجان، حيث سينتظم معرض لنادي الرسم بدار الثقافة بالجهة يوم 2 أوت، يليه عرض حكواتي للأطفال بفضاء المكتبة العمومية يوم 6 أوت القادم.



ولفت المكلف بالاعلام في هذا المهرجان، الى أن العروض الغنائية والمسرحية ستقام بملعب مدرسة الهادي شاكر، لانعدام فضاء مخصص للانشطة الثقافية الجماهيرية بمعتمدية النفيضة، داعيا الى الإسراع في إحداث مسرح للهواء الطلق بها.