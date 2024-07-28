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تقرر خلال اجتماع وزيرة التربية سلوى العباسي بممثلين عن مديري المدارس الإعدادية والمعاهد والنظار، زيادة قيمة منحة الامتحانات الوطنية لمديري المدارس الإعدادية والمعاهد ومساعديهم خلال دورة 2025 والخلاص الفوري مثل باقي المتدخلين في الشأن التربوي.

و تم التوصل خلال الاجتماع المنعقد الجمعة 26 جويلية الجاري للتداول في ظروف تأمين العودة المدرسية 2025-2024، الى مراجعة معايير الترقيات المهنية للمديرين والنظار، وفق بلاغ للوزارة صادر اليوم الأحد.



ولفت البلاغ إلى ان الاجتماع أقر دراسة إمكانية تحويل خطة المدير والناظر إلى سلك وظيفي وتنظيرهم بخطط وظيفية، فضلا عن إنشاء لجنة فنية مشتركة تضم الجامعة العامة للتعليم الثانوي لدراسة معايير تصنيف المؤسسات التربوية.



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وشددت الوزيرة على ضرورة الارتقاء بمهام المدير والناظر عبر التركيز على دورهما كفاعلين تربويين في قيادة المؤسسة التربوية، وفي إنجاح مشروع المؤسسة الأنموذجية للتميز التربوي بإعتبارها الآلية الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتفعيل الإصلاح داخل المؤسسة التعليمية.

ودعت إلى توضيح المهام الواردة بمنشور تيسير عمل المتفقدين المتعلقة بمهام كل من المدير والمتفقد في إطار الإعداد للعودة المدرسية ووضع خطة تكوينية للمديرين المباشرين والجدد في إعداد الجداول وإنشاء تطبيقة رقمية موحدة للاعتماد.

وتقرر إنشاء فضاء رقمي موحد للاتصال والتواصل بين المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية، والتفكير في إنشار مدونة أو ميثاق للسلوك القيادي بالمؤسسات التربوية، وبعث لجان تربوية جهوية لتتولى عقد اجتماعات دورية للمزيد التفاعل وإبداء الرأي.









