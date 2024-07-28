رئاسية 2024 : لا يسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات الا المترشح المتحصل على استمارة التزكية أو من ينوبه

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(هيئة الانتخابات) أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الأحد، بأنه لا يسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات الا المترشح المتحصل على استمارة التزكية شخصيا او من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا،



كما أضافت في بلاغ لها أنه يسمح الصحفيين و الملاحظين بعد الاستظهار ببطاقة الاعتماد ، مبينة أن هذا القرار جاء لدواع تنظيمية





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يشار الى أن قبول الترشحات تنطلق بداية من يوم الاثنين 29 جويلية الى غاية يوم الثلاثاء 6 اوت 2024 من الساعة الثامنة صباحا السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة



