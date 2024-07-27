باريس 2024 (حصيلة اليوم الثاني): فارس الفرجاني يخطف الانظار و يهدي تونس ميداليتها الاولى

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تميزت المشاركة التونسية خلال اليوم الثاني من الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس باحراز المبارز فارس الفرجاني مساء اليوم السبت اول ميدالية تونسية وذلك غداة تتويجه بالميدالية الفضية اثر هزيمته في لقاء النهائي امام الكوري الجنوبي اوه سنغوك بنتيجة 11-15 في ظل مردود متميز لاسيما خلال الفترة الثانية للنزال.



وتوفق الفرجاني في خطف الانظار اليه على امتداد كامل التصفيات بالتالق في جميع المباريات حيث واجه في الدور نصف النهائي المصري زياد السيسي وتفوق عليه بنتيجة 15-11 بعد ان بلغ المبارز التونسي المتالق هذا الدور اثر فوزه في الدور ربع النهائي على الصيني شان بانغ بنتيجة 15-14

وكان الفرجاني قد انتصر في الدور السادس عشر على الكوري الجنوبي غو بونجيل 15-8 قبل التغلب على المجري سيساناد جيميزي بنتيجة 15-14 في الدور ثمن النهائي.



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واهدت تونس بفضل فارس الفرجاني اول ميدالية للعرب في العاب باريس 2024.



وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت حصيلة تونس من الميداليات في مشاركاتها في الالعاب الاولمبية الى 16 ميدالية (5 ذهبية و4 فضية و7 برونزية). وهذه الميدالية هي الثانية للمبارزة التونسية بعد برونزية ايناس البوبكري في العاب ريو 2016.



ولم تكن بقية نتائج الرياضيين التونسيين خلال اليوم الثاني للاولمبياد الباريسي في مستوى التطلعات حيث انهى التونسي محمد الطيب تصفيات المجموعة الثالثة من سباق التجديف فردي سكيف في المرتبة الخامسة بتوقيت قدره 7دق و10ث و13 جزء بالمائة.



وسيخوض محمد الطيب صباح غد الاحد جولة التدارك من اجل حجز بطاقة تاهله الى الدور ربع النهائي.



و اكتفى الجذاف التونسي سليم الجماعي بالمرتبة العشرين والاخيرة من تصفيات مسابقة الكانوي كاياك سلالوم ولم يتمكن من التأهل الى الدور نصف النهائي في هاته المسابقة علما وأن اختصاصه هو الكاياك كروس والتي ستدور منافساتها يوم 30 جويلية الجاري بداية من الساعة الثالثة ظهرا.

ومن جهته أخفق السباح التونسي احمد الجوادي اليوم السبت في التاهل الى الدور النهائي لسباق 400م سباحة حرة رغم حلوله في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة بتوقيت 3دق و46ث و19 بالمائة.



وتحصل الجوادي على المركز التاسع في جدول الترتيب العام للمجموعات الخمس علما وان التاهل الى الدور النهائي يقتصر على اصحاب المراكز الثمانية الاولى.



يذكر ان احمد الجوادي (19 عاما) سيخوض خلال هذه الالعاب الاولمبية ثلاثة سباقات اخرى هي 800م و1500م سباحة و10 كلم في المياه المفتوحة.



وجاءت مشاركة الجيدو التونسي متواضعة في العاب باريس بعد ان خرجت اميمة البديوي (وزن تحت 48 كلغ) من الدور ثمن النهائي بعد خسارتها اليوم السبت امام الفرنسية شيرين بوقلي بنتيجة صفر-10.



وكانت البديوي فازت في الدور السادس عشر على الفيتنامية هوانغ تي تينه بنتيجة 1-صفر.



وأنهت الرامية التونسية الفة الشارني تصفيات الرماية بالمسدس 10م مضغوط، التي دارت اليوم السبت بمدينة شاطرور، في المرتبة 34 من مجموع 45 رامية.



وعلى ضوء هذه النتيجة غادرت ألفة الشارني رسميا أولمبياد باريس 2024، باعتبار أنّ التأهل ومواصلة المنافسة يكون من نصيب صاحبات المراكز الثمانية الأولى من التصفيات.