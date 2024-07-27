جيدو: اميمة البديوي تفوز على الفيتانمية هوانغ وتصعد الى الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a27a3e9da898.11133513_hfpignmlkeqjo.jpg width=100 align=left border=0>

تاهلت التونسية اميمة البديوي (وزن تحت 48 كلغ) الى الدور ثمن النهائي ضمن منافسات الجيدو بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اثر فوزها اليوم السبت على الفيتنامية هوانغ تي تينه بنتيجة 1-صفر.

وستلاقي البديوي في الدور ثمن النهائي في وقت لاحق الفرنسية شيرين بوقلي التي ازاحت من جهتها التركية توغتشي بيدير بنتيجة 10-صفر.