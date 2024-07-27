Babnet

جيدو: اميمة البديوي تفوز على الفيتانمية هوانغ وتصعد الى الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a27a3e9da898.11133513_hfpignmlkeqjo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 10:39 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تاهلت التونسية اميمة البديوي (وزن تحت 48 كلغ) الى الدور ثمن النهائي ضمن منافسات الجيدو بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اثر فوزها اليوم السبت على الفيتنامية هوانغ تي تينه بنتيجة 1-صفر.
وستلاقي البديوي في الدور ثمن النهائي في وقت لاحق الفرنسية شيرين بوقلي التي ازاحت من جهتها التركية توغتشي بيدير بنتيجة 10-صفر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291587


babnet
رئاسيات 2024

J- 70

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 10:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*