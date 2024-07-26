تونس للشبكة الحديدية السريعة تحذّر المواطنين عند مرور على السكة بسبب استكمال اشغال خط تونس - القبّاعة

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دعت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، الجمعة، المواطنين ولا سيما متساكني مناطق سيدي قاسم والملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة والقبّاعة، الى توخي الحذر عند المرور على السكة الحديدية، مع ضرورة الابتعاد مسافة لا تقلّ عن 3 أمتار بالنسبة للأسلاك العلوية المكهربة وتجنّب الاقتراب منها.



كما دعت الشركة، التي تتنزل تحذيراتها في اطار استكمال اشغال الخط "د" الرابط بين تونس المدينة والقبّاعة، إلى تفادي المرور العشوائي مع الحرص على استعمال الممرّات المخصصة للعبور، ضمانا لسلامتهم، وفق بلاغ لوزارة النقل.





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