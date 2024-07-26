الكاف: عمليات مراقبة مكثفة لمحلات بيع المياه المعدنية والمواد الغذائية وتحرير مخالفات وتنابيه

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كثفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالكاف، عمليات الرقابة لمختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع بالمحلات المفتوحة للعموم، واتخذت إجراءات ردعية ضد التجار الذين لا يحترمون قواعد حفظ الصحية، لا سيما بالنسبة للمواد المعرضة لأشعة الشمس.





وقالت المنسقة الجهوية للهيئة بولاية الكاف منا حمداني، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح الهيئة قامت منذ بداية الموسم الصيفي الحالي بالتعاون مع مصالح المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية والحرس والامن الوطني، بأكثر من 380 عملية مراقبة اغلبها يهم نقاط بيع المياه المعلبة، أفضت إلى تحرير 15 مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال حفظ المواد الغذائية (بناء على الفصل 60 من القانون 25 لسنة 2019 )، وإقرار 20 تنبيها، واقتراح غلق لأحد المحلات بمدينة الكاف للأسباب نفسها.



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وأكدت بالمناسبة، ان المجهود الذي تقوم به مختلف الأطراف المكلفة بالرقابة الصحية للمواد الغذائية، تهدف الى حماية المستهلك والتصدي إلى مختلف التجاوزات التي يعمد اليها بعض تجار المواد الغذائية ومحلات بيع الأكلات الخفيفة والمطاعم وكل المواد التي تتعرض إلى أشعة الشمس والتي يمكن أن تضر بصحة المستهلك، وذلك عبر عمليات التحسيس والتنبيه وتحرير المحاضر ضد كل المخالفين للقوانين المنظمة لعمليات بيع المنتجات الغذائية

كما وضعت الهيئة، وفق نفس المصدر، برنامج عمل رقابي سيتواصل خلال الفترة الصيفية بمعدل حصة صباحية وأخرى مسائية كل يوم، ويستهدف كل المحلات التجارية المفتوحة للعموم مع التركيز بالخصوص على المطاعم وتجار المواد الحساسة، التي يمكن أن تتأثر سلبا بمفعول الحرارة.