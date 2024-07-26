سليانة.. تواصل فعاليات مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث

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تتواصل فعاليات مهرجان سيدي حمادة للثقافة و إحياء التراث بمعتمدية سليانة الجنوبية في دورته 36 التي انطلقت أول أمس الأربعاء وتختتم يوم 29 جويلية الجاري.



وذكر رئيس جمعية مهرجان سيدي حمادة, فاضل ثابت في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المهرجان منفتح على كافة الشرائح العمرية لذلك تنوعت البرمجة وشمل الافتتاح عرض "البالي الايطالي " يليه عرض صوفي "حضرة رجال تونس" وهو مايتماشى مع النمط الموسيقى لمنطقة سيدي حمادة

و أضاف أن للأطفال موعد الليلة مع عرض مسرحي فيما خصص يوم السبت للاحتفاء بأبناء المنطقة المتفوقين و تكريمهم خلال يوم العلم على أن يختتم الفنان بسام الحمادي فعاليات الدورة 36 يوم الاثنين القادم



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وبين ثابت أن المهرجان يعد فرصة للترفيه عن متساكني منطقة سيدي حمادة و المناطق المجاورة علما أن كافة العروض مجانا ومفتوحة لكافة الشرائح العمرية.



