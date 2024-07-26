الالعاب الاولمبية باريس 2024: وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر إقامة الوفد التونسي بالقرية الاولمبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a36169f31656.76877657_ngpjqelomfhki.jpg width=100 align=left border=0>

تفقد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مرفوقا بسفير تونس بباريس ضياء خالد مقر اقامة الوفد التونسي بالقرية الأولمبية الواقعة في منطقة سانت دوني وذلك قٌبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بساعات.



واطّلع وزير الشباب والرياضة وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي على ظروف إقامة الوفد التونسي المتكوّن من رياضيات ورياضيين ومدرّبين وفنّيين ووفد رسمي متكون من ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الوطنية الأولمبية والوفد الطبي.

كما قام بمعاينة عدد من غرف الرياضيين وغرف باقي الوفد وزيارة القاعة الطبية التابعة للوفد التونسي.



...





وخلال الزيارة، توجّه كمال دقيش لمؤطري الوفد من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية والإطار الفني والطبي، المرافق للرياضيين، بالشكر على مجهوداتهم بتوفير أحسن الظروف للرياضيين التونسيين مؤكّدا أنهم الآن "بين أيادي أمينة" في انتظار مشاركتهم المشرّفة ورفعهم الراية الوطنية عاليا.

وتحادث وزير الشباب والرياضة مع الرياضيين التونسيين حول سير التدريبات والاستعدادات للمنافسات القادمة حاثا اياهم على بذل قصارى جهدهم لرفع العلم التونسي عاليا.