بنزرت: السيطرة على حريق بالغابة الشعراء المحيطة بمنطقة الحساينية ببنزرت الجنوبية

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أفاد معتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي، بأنه تم اليوم الخميس، تفعيل مخطط اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، من اجل إخماد حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء المحيطة بمنطقة الحساينية، بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي.



واضاف المعتمد، انه تم إستنفار كافة الآليات اللوجستية الواجبة والاطار البشري الخبير بمثل تلك الحوادث من قبل مصالح الحماية المدنية ببنزرت، وايضا مصالح الغابات والمعتمدية والبلدية والحرس الوطني، بما مكن من السيطرة على النيران ومنع إتساع رقعتها، وتأمين عدم امتدادها نحو التجمع السكاني بالمنطقة ولاسيما مع هبوب الرياح القوية .





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وأكد أن الحريق لم يخلف اية اضرار مادية او بشرية باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غابي، مبينا أن الفريق الميداني سيلازم موقع الحريق من اجل منع تجدد نشاط بعض الجيوب المتبقية، بالتوازي مع القيام بحملة رقابة واسعة على أنشطة التخييم العشوائية بكامل المنطقة، بالتتسيق مع مصالح الحرس الوطني وبقية الهياكل المتداخلة.