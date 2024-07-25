باخرة "التضامن الإنساني" التونسية ترسو بميناء دمياط بمصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a235a491e461.40586026_jmenqlohfigpk.jpg width=100 align=left border=0>

من مبعوثة (وات) شيراز النايلي - ارست باخرة "التضامن الإنساني" التونسية صباح اليوم بميناء دمياط بمصر بعد ان كانت ابحرت يوم الاثنين الماضي من ميناء "رادس" بتونس محملة بمساعدات موجهة لسكان قطاع غزة .



وقد تم شحن الباخرة بمساعدات غذائية وطبية بقيمة 12 مليون دينار لفائدة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وفق تصريح لرئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي، عبد اللطيف شابو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





...



وتضمنت المساعدات 1609 طن من المواد الطبية والغذائية وسيارتي إسعاف و4 وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية و19 خزان مياه ومركز متنقل لتصفية الدم، بالإضافة إلى أدوية ومساعدات غذائية وأغطية.

ويذكر انه سيتم لاحقا تفريغ الباخرة في شاحنات لنقل المساعدات برّا إلى غزة عبر المعبر رفح الحدودي، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.



وبعد إرسال 5 طائرات عسكرية تونسية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة تاتي باخرة "التضامن الإنساني" الموجهة للقطاع في نطاق تاكيد تضامن تونس مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من قتل وتدميروتجويع.

