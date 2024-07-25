بمشاركة أكثر من 200 بين عازفين ومغنين، عرض " كيتش دي موزيكا" يفتتح الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي بتجربة فنية تفاعلية

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عاش جمهور نابل الذي غصت به مدارج مسرح الهواء الطلق منصف قرط ليلة أمس في سهرة افتتاح الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي، سهرة متميزة استمتع فيها بالعرض الموسيقي الغنائي "كيتش دي موزيكا"، بقيادة ابن نابل المايسترو امين الديماسي وأثثته مجموعة تكونت من اكثر من 200 مشارك بين عازفين ومغنين في تجربة موسيقية غنائية تفاعلية.



عرض الافتتاح هذه الدورة التي تتواصل الى غاية يوم 18 أوت، كان اقرب الى السهرة الفنية العائلية الحميمية سهرة كان الجمهور من ابرز مكوناتها وساهم بدوره في إحياء الحفل بمرافقته لكورال المجموعة في اداء الاغاني الشرقية والتونسية الاكثر نجاحا في سنوات التسعين والالفين فغنى من ذاكرته ومن خلال الشاشة العملاقة التي ساعدته بعرض كلمات الاغاني " "بتونس بيك"لوردة و " سهران معاك الليلة" لاحمد الشريف و " يا رتني " لهاني شاكر و" الحب الحقيقي لمحمد فؤاد" و "قلبي عشقها والعيون" لراغب علامة و "حبك هادي" للطيفة العرفاوي.

مشاركة نحو 200 بين عازفين ومغنين كونوا كورال العرض مثلت مفاجأة سارة لجمهور نابل من الذين لا يعرفون العرض وتوج في الوقت ذاته مجهودا جماعيا لعناصر اغلبها من الهواة من العازفين والمغنين من مختلف الاعمار من محبي الموسيقى والغناء ومن الحالمين بمسيرات فنية محترفة.



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سهرة حضرت فيها حميمية العائلة خاصة وان الجمهور الحاضر تكون في غالبيته من اصدقاء وافراد عائلات العارضين الذين حضروا لتشجيع بناتهم وابنائهم وزوجاتهم وازواجهم وامهاتهم وابائهم في اعتلاء ركح مسرح الهواء الطلق بنابل ونيل شرف افتتاح الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي.

نجح عرض "كيتش ديموزيكا" في تجربته الموسيقية الغنائية التفاعلية فاصبح الجمهور مكونا رئيسيا من مكونات العرض فاكتملت المتعة وعمت البهجة والفرحة في أوساط كل الحاضرين من عازفين ومغنين وجمهور غفير من مختلف الاجيال.

الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي ستتواصل الى 18 اوت وستتضمن 14 عرضا نحو 80 بالمائة منها من العروض الموسيقية فبعد الافتتاح بعرض كيتش دي موزيكا سيكون الاختتام بعرض الفنانة التونسية نجاة عطية، في دورة انجزت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للسياحة.

اطفال نابل سيكونون كذلك على موعد مع مهرجان مسرح العرائس الذي سينتظم بالتوازي مع تنظيم المهرجان الصيفي بنابل والذي سيتضمن مجموعة من عروض مسرح العرائس بدار الثقافة نابل وبالمركب الثقافي بنابل.

ويتضمن برنامج الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي بالخصوص العرض الاول للفنان رؤوف ماهر في سهرة 10 اوت وعرض للفنانة مريم نور الدين بالاضافة الى عرض الزيارة الذي سيقدم في سهرتين متتاليتين يومي 29 و 30 جويلية. وستشهد الدورة عودة فنانين حققوا نجاحا كبيرا في الدورات السابقة للمهرجان من بينهم الفنان نوردو في سهرة 4 اوت ومرتضى الفتيتي في سهرة 14 اوت ووجيهة الجندوبي في عرض لمسرحية "بيغ بوسا" في سهرة 6 اوت وكريم الغربي في عرض لمسرحية "فيزا" فضلا عن برمجة عرض موسيقى من دولة قطر في سهرة 2 اوت قبل أن يكون الاختتام في سهرة 18 بعرض للفنانة نجاة عطية.

سهرة حضرت فيها حميمية العائلة خاصة وان الجمهور الحاضر تكون في غالبيته من اصدقاء وافراد عائلات العارضين الذين حضروا لتشجيع بناتهم وابنائهم وزوجاتهم وازواجهم وامهاتهم وابائهم في اعتلاء ركح مسرح الهواء الطلق بنابل ونيل شرف افتتاح الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي.نجح عرض "كيتش ديموزيكا" في تجربته الموسيقية الغنائية التفاعلية فاصبح الجمهور مكونا رئيسيا من مكونات العرض فاكتملت المتعة وعمت البهجة والفرحة في أوساط كل الحاضرين من عازفين ومغنين وجمهور غفير من مختلف الاجيال.الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي ستتواصل الى 18 اوت وستتضمن 14 عرضا نحو 80 بالمائة منها من العروض الموسيقية فبعد الافتتاح بعرض كيتش دي موزيكا سيكون الاختتام بعرض الفنانة التونسية نجاة عطية، في دورة انجزت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للسياحة.اطفال نابل سيكونون كذلك على موعد مع مهرجان مسرح العرائس الذي سينتظم بالتوازي مع تنظيم المهرجان الصيفي بنابل والذي سيتضمن مجموعة من عروض مسرح العرائس بدار الثقافة نابل وبالمركب الثقافي بنابل.ويتضمن برنامج الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي بالخصوص العرض الاول للفنان رؤوف ماهر في سهرة 10 اوت وعرض للفنانة مريم نور الدين بالاضافة الى عرض الزيارة الذي سيقدم في سهرتين متتاليتين يومي 29 و 30 جويلية. وستشهد الدورة عودة فنانين حققوا نجاحا كبيرا في الدورات السابقة للمهرجان من بينهم الفنان نوردو في سهرة 4 اوت ومرتضى الفتيتي في سهرة 14 اوت ووجيهة الجندوبي في عرض لمسرحية "بيغ بوسا" في سهرة 6 اوت وكريم الغربي في عرض لمسرحية "فيزا" فضلا عن برمجة عرض موسيقى من دولة قطر في سهرة 2 اوت قبل أن يكون الاختتام في سهرة 18 بعرض للفنانة نجاة عطية.