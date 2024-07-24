الزنزري: الأروقة الاستراتيجية الاقتصادية ستشمل 4 طرقات وطنية في ظل خطط لادماج الجهات

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كشفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الرعفراني الزنزري، الاربعاء، ان مشروع الاروقة الاستراتيجية الاقتصادية ذات الأولوية يشمل الطرقات الوطنية رقم 13 و14 و15 و16 .



وأضافت الوزيرة، خلال جلسة استماع عقدها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، أنّ هذه الطرقات التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية (ربط شرق - غرب) تهدف إلى الحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات.





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واستمعت اللجنة، الى الزنزري، بشان اتفاق القرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية :مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان".



وبيّنت الوزيرة أن مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابط بين القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، يعتبر الرواق الاقتصادي ذا الأولوية من جملة الاروقة الجاري دراستها .



ويعد المشروع نموذجيا مدرجا ضمن مخطط التنمية 2023 - 2025 ويحتاج الى تمويلات في حدود 1475 مليون دينار سيتم توفيرها بشكل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وفق الوزيرة.



وأفادت الوزيرة بان المشروع يمتد على 181 كلم موزعة على 8 أقساط الى جانب تهيئة 115،4 كم من المسالك الريفية المتواجدة في محيطه وذلك قصد ربطها بشبكة الطرقات المرقمة.



وأشارت الى برمجة تهيئة المدخل المؤدي الى شركة أسواق الإنتاج بالوسط على طول 2 كم مما سيساهم في تأهيل مسلك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتثمين المنتوج الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج والإنتاجية في إقليم الوسط الغربي.



