اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة عمدون

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة عمدون من ولاية باجة والمناطق المجاورة



ويعود هذا الخلل وفق بلاغ للشركة ، إلى عطب طرأ صباح اليوم الأربعاء على قناة الدفع قطر 250مم المزودة

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا على الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم بعد إصلاح العطب.



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