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اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة عمدون

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 10:20 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة عمدون من ولاية باجة والمناطق المجاورة

ويعود هذا الخلل وفق بلاغ للشركة ، إلى عطب طرأ صباح اليوم الأربعاء على قناة الدفع قطر 250مم المزودة
ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا على الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم بعد إصلاح العطب.
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