الدورة الثانية لمهرجان الصناعات التقليدية بالمدينة ياسمين الحمامات من 22 جويلية الى 25 أوت

وسيتم في هذه الدورة، عرض آخر الابتكارات في عديد المنتوجات الحرفية، والتعريف بخصوصيات الصناعات التقليدية في كل جهات البلاد.ويتضمن برنامج التظاهرة، تقديم عروض تنشيطية وفنية يومية لزوار المدينة وضيوفها.يشار الى أن الدورة الاولى لمهرجان الصناعات التقليدية بالمدينة ياسمين الحمامات، كانت حققت نجاحا في الصائفة الفارطة، وشهدت توافد عدد هام من الزوار، مما مكنالحرفيين المشاركين من تسويق منتوجاتهم والتعريف بها.