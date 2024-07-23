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الدورة الثانية لمهرجان الصناعات التقليدية بالمدينة ياسمين الحمامات من 22 جويلية الى 25 أوت

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 08:58 قراءة: 0 د, 37 ث
      
إنطلقت مساء يوم الإثنين، بالمدينة ياسمين الحمامات (ولاية نابل)، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الصناعات التقليدية " Festiv'Art "، لتتواصل الى غاية يوم 25 أوت القادم، بمشاركة نحو 120 حرفيا من كل ولايات الجمهورية.

ويهدف هذا المهرجان، الى تنشيط المنطقة السياحية ياسمين الحمامات تزامنا مع الموسم السياحي، ودعم قطاع الصناعات التقليدية والحرفيين من مختلف ولايات الجمهورية.

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وسيتم في هذه الدورة، عرض آخر الابتكارات في عديد المنتوجات الحرفية، والتعريف بخصوصيات الصناعات التقليدية في كل جهات البلاد.

ويتضمن برنامج التظاهرة، تقديم عروض تنشيطية وفنية يومية لزوار المدينة وضيوفها.

يشار الى أن الدورة الاولى لمهرجان الصناعات التقليدية بالمدينة ياسمين الحمامات، كانت حققت نجاحا في الصائفة الفارطة، وشهدت توافد عدد هام من الزوار، مما مكن
الحرفيين المشاركين من تسويق منتوجاتهم والتعريف بها.


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