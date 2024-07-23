الفنانة التونسية نجاة عطية تعلن رسميا عن عودتها الفنية من خلال إطلاق 5 أغان جديدة

أعلنت الفنانة التونسية نجاة عطية عن إطلاق خمس أغان جديدة تزامنا مع جولتها الفنية في المهرجانات الصيفية.

ومن بين أعمالها الجديدة أغنية بإيقاع السطمبالي التونسي بعنوان "وينو وينو" التي أطلقتها يوم أمس على منصة اليوتيوب، من كلمات و ألحان أمين قلصي وسامي معتوقي، وأغنية "سلطانة" التي أطلقتها على موجات الأثير بعدد من الإذاعات منذ عشرة أيام، وهي من كلمات وألحان غانم البوسليمي وتوزيع سامي معتوقي وعدنان شقرون كما تستعد لإطلاق بقية الأغاني في قادم الأيام.



وجاء إعلان نجاة عطية عن عودتها للساحة الفنية خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم في ضاحية قمرت، لتقديم تفاصيل جولتها الفنية في عدد من المهرجانات الصيفية.



وقد صرحت نجاة عطية خلال الندوة بأنها جهزت لحفل عيد المرأة، الذي ستحييه على مسرح قرطاج الأثري، عرضا ستراوح فيه بين أغانيها القديمة على غرار "شمس النهار" و "كتبتلي على جبيني" وأغاني العودة. إذ ستكون أغلب أغاني الحفل تونسية مع تخصيص كوكتيلين غنائيين الأول للموروث الفني الجربي وسيكون هدية إلى جربة والثاني لأصوات نسائية كان لها أثر في تاريخ تونس الفني، على غرار علية ونعمة وزهيرة سالم وصفوة ليكون بمثابة تحية لهن في عيد المرأة مؤكدة على أنها تعتبر الحفل فرصة لتكريم النساء الكادحات خاصة.وفي إجابة عن سؤال وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول خصوصيات مختلف العروض أكدت نجاة عطية بأنها ستعيد العرض ذاته في مختلف المسارح مع محاولة تجويده في كل مرة مشيرة إلى إمكانية نقص عدد العازفين من عرض إلى آخر نطرا لكثرة الأعمال فنية في الموسم الصيفي.كما نفت بالمناسبة إمكانية استضافتها لفنانين لمشاركتها الحفل مؤكدة على أنها ستغني لوحدها لأنها تملك من المخزون الفني والطاقة ما يسمح لها بإحياء حفل بمفردها مشيرة إلى رغبة كل فنان في أخذ مساحة أكبر عند اعتلائه الركح.وبالحديث عن قرار العودة أرجعت نجاة عطية ذلك إلى الصراعات الذاتية التي يخوضها الإنسان مع نفسه ليعود إلى حيث ينتمي وإلى شغفه وهو الفن، منوهة بالمجهودات التي بذلها محمد بوذينة صاحب شركة الإنتاج التي رافقت عملها الجديد، وأشارت في هذا الصدد إلى أنها تعمل مع فريق مهني متكامل قادر على تقديم الإضافة والتميز إلى مسارها.كما عبرت عن سعادتها بردود الأفعال الايجابية التي تلقتها من قبل الجمهور والصحفيين وزملائها الفنانين عند إعلانها قرار العودة.وللتذكير، ستكون نجاة عطية على موعد مع الجمهور في خمس مناسبات خلال شهر أوت، حيث ستحيي ليلة 13 أوت حفلة عيد المرأة بمهرجان قرطاج الدولي ثم ستختتم فعاليات مهرجاني نابل وبنزرت الدوليين ليلتي 18 و 20 أوت على التوالي ، في حين ستلاقي جمهور ليالي المتحف بسوسة في 27 أوت. كما تنظم حفلا بمسرح سيدي المنصور بصفاقس يوم 25 أوت.