بنزرت: ضبط الإجراءات المستوجبة لانطلاق المقاولة الصينية في تركيز حضيرة أشغال الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد

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انتظمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل خصصت لضبط الإجراءات المستوجبة من أجل تركيز حضيرة أشغال الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد من طرف الشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع.



كما تناولت الجلسة الملتئمة بإشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضور ثلة من الفنيين المكلفين من قبل الشركة الصينية، بعض المسائل الفنية، إضافة إلى الاجراءات والتسهيلات المتعلقة بمحيط حضيرة المشروع من حيث السلامة البيئية وغيرها.





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وكان المدير العام لفرع الشركة الصينية بتونس المكلفة بإنجاز المشروع "يا ياتشانق"، قد أعرب لدى إستقباله من طرف والي بنزرت ضمن الفريق الاداري والفني لمجمع سيشوان في موفى شهر افريل الفارط، عن تقديره للدعم الكبير والتعبئة الجادة التي تم إقرارها من قبل السلط التونسية مركزيا وجهويا ومحليا لضمان حسن إنطلاق الاشغال الفنية خلال فصل الصيف الجاري، وذلك عقب استكمال بعض التفاصيل الإدارية، وفق تعبيره.



يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد وضع حجر أساس مشروع جسر بنزرت الجديد يوم 25 جويلية 2022، وهو من المشاريع المهيكلة، ومحل متابعات دورية وجلسات قطاعية ومتابعات ميدانية، علما أن كلفته الأولية تبلغ 750 مليون دينار.

ويتوزع الجسر فنيا على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم، منها القسط الثاني الذي سيتم إنجازه من قبل الشركة الصينية، ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت، وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر.